У світі від коронавірусу загинули 3 000 225 осіб.

З початку пандемії у всіх країнах світу від коронавірусу померли 3 000 225 осіб.

Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

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Згідно з даними університету, захворіли 19 139 млн осіб, вилікувалися - 79,7 млн.

Країни з найбільшим числом жертв коронавірусу:

США - 566 тис.,

Бразилія - 368 тис.,

Мексика - 211 тис.,

Індія - 175 тис.,

Великобританія - 127 тис.

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв запропонував країнам СНД домовитися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Вакцинація в Україні та летальні випадки

24 лютого 2021 року в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, і CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech.

Увечері 23 березня в смт Чорноморське Одеської області померла жінка-військовослужбовець, якій напередодні зробили щеплення від COVID-19. МОЗ з посиланням на висновок судово-медичної експертизи повідомило, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.

24 березня, у Чернівцях помер провізор аптеки, який отримав щеплення 15 березня. За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт. Також чоловік мав тяжкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Розслідування серйозних несприятливих випадків після імунізації мають проводити групи з оперативного реагування, створені в кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я в регіонах.

17 квітня 2021 року в Україні зафіксували ще одну смерть після вакцинації AstraZeneca.

З 18 квітня щеплення почнуть робити вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

З початку вакцинації в Україні щеплення отримали 445 тис. 861 осіб, з них отримали першу дозу - 445 тис. 859 осіб.

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Автор: Олена Коваленко