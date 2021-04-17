У США від коронавірусу загинули понад 500 тисяч осіб / УНІАН Володимир Гонтар
З початку пандемії у всіх країнах світу від коронавірусу померли 3 000 225 осіб.
Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.
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Згідно з даними університету, захворіли 19 139 млн осіб, вилікувалися - 79,7 млн.
Країни з найбільшим числом жертв коронавірусу:
США - 566 тис.,
Бразилія - 368 тис.,
Мексика - 211 тис.,
Індія - 175 тис.,
Великобританія - 127 тис.
Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв запропонував країнам СНД домовитися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
Вакцинація в Україні та летальні випадки
- 24 лютого 2021 року в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, і CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech.
- Увечері 23 березня в смт Чорноморське Одеської області померла жінка-військовослужбовець, якій напередодні зробили щеплення від COVID-19. МОЗ з посиланням на висновок судово-медичної експертизи повідомило, що причиною смерті жінки стала гостра серцево-судинна недостатність.
- 24 березня, у Чернівцях помер провізор аптеки, який отримав щеплення 15 березня. За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт. Також чоловік мав тяжкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.
- Розслідування серйозних несприятливих випадків після імунізації мають проводити групи з оперативного реагування, створені в кожному адміністративному підрозділі з охорони здоров'я в регіонах.
- 17 квітня 2021 року в Україні зафіксували ще одну смерть після вакцинації AstraZeneca.
- З 18 квітня щеплення почнуть робити вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
- З початку вакцинації в Україні щеплення отримали 445 тис. 861 осіб, з них отримали першу дозу - 445 тис. 859 осіб.
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