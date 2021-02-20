Прикарпаття залишається лідером за добовим приростом інфікованих на коронавірус в Україні.

Через зростання кількості нових хворих на COVID-19 в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень зупинять роботу кафе і ресторанів.

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Про це в ефірі програми Свобода Савіка Шустера повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко.

За його словами, відповідні рішення вже були ухвалені в середу місцевими профільними комісіями.

Маршрут поширення хвороби Ляшко пов’язав з туризмом.

«Якщо проаналізувати сьогодні спалахи, які у нас є в Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, це три найбільш критично зростаючі області за кількістю випадків. Ми можемо чітко відслідкувати, що це – маршрути, пов’язані з масовим пересуванням туристичного бізнесу. Тому комісіями на місцевому рівні у середу було прийнято рішення на тиждень призупинити всю розважальну інфраструктуру і всі заклади громадського харчування», – сказав він.

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць сягає понад 90%.

На Івано-Франківщині через зростання захворюваності на COVID-19 запроваджують жорсткий карантин та розгортають модульну лікарню.

Згідно з рішенням, відповідні обмеження діятимуть щонайменше з 22 до 28 лютого.

Станом на 20 лютого в регіоні виявили 738 нових хворих. Таким чином, область залишається лідером за добовим приростом інфікованих на коронавірус в Україні.

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Автор: УНІАН