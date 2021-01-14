У Туреччині сьогодні стартувала вакцинація проти COVID-19.
Міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа заявив, що вакцини були доставлені на склади системи громадської охорони здоров'я в провінції, повідомляє агентство Анадолу.
Першими щеплення отримають медпрацівники.
Читайте такожГрузія "категорично" відмовляється від китайської вакцини, яку замовила собі Україна
Також повідомляється, що глава МОЗ першим у Туреччині прищепився від коронавірусної інфекції. Вакцинація була проведена в присутності журналістів.
Зазначається, що таким чином міністр на особистому прикладі продемонстрував безпеку китайської вакцини CoronaVac, підкресливши, що щеплення - найбільш дієвий спосіб зниження рівня поширення небезпечної хвороби.
Він також закликав високопосадовців пройти вакцинацію, щоб "дати приклад" громадськості.
Раніше в Туреччину з Китаю була доставлена перша партія вакцини об'ємом в 3 млн доз.
Як повідомляв УНІАН, Туреччина схвалила використання вакцини проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac, яку планує закупити Україна.
Вас також можуть зацікавити такі новини:
- Вчені з'ясували, які антитіла-зрадники можуть вбивати хворих на COVID-19
- У Великобританії зафіксували рекордну добову смертність від коронавірусу
- Експерти ВООЗ прибули до Китаю, щоб дослідити походження пандемії COVID-19 (фоторепортаж)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram