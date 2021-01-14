Глава МОЗ Фахреттін Коджа першим у країні прищепився від коронавірусу, щоб "дати приклад" громадянам.

У Туреччині сьогодні стартувала вакцинація проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа заявив, що вакцини були доставлені на склади системи громадської охорони здоров'я в провінції, повідомляє агентство Анадолу.

Першими щеплення отримають медпрацівники.

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Також повідомляється, що глава МОЗ першим у Туреччині прищепився від коронавірусної інфекції. Вакцинація була проведена в присутності журналістів.

Зазначається, що таким чином міністр на особистому прикладі продемонстрував безпеку китайської вакцини CoronaVac, підкресливши, що щеплення - найбільш дієвий спосіб зниження рівня поширення небезпечної хвороби.

Він також закликав високопосадовців пройти вакцинацію, щоб "дати приклад" громадськості.

Раніше в Туреччину з Китаю була доставлена перша партія вакцини об'ємом в 3 млн доз.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина схвалила використання вакцини проти коронавірусу від китайської компанії Sinovac, яку планує закупити Україна.

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Автор: Інна Андаліцька