Понад вісім мільйонів жителів Великої Британії вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.
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Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Британія 8 грудня першою з країн Заходу почала вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer / Biontech. Для вакцинації людині необхідно отримати дві дози вакцини.
Крім того, 4 січня Британія почала використовувати недорогу і легко транспортабельну вакцину від Covid-19 AstraZeneca і Оксфордського університету.
Борис Джонсон очікує, що до середини лютого з'явиться перспектива пом'якшення деяких заходів.
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