Дівчинку одразу в медзакладі підключили до апарату ШВЛ.

У Вінниці від ускладнень коронавірусу померла трирічна дитина. Вона перебувала у лікарні кілька днів на ШВЛ.

Читайте такожВ Одеській ОДА заперечують смерть 11-річної дівчинки від COVID-19Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяни Бондаренко.

За її словами, дитина потрапила до обласної дитячої лікарні у вкрай тяжкому стані.

"Медики кілька днів намагалися врятувати юній пацієнтці життя. Втім вона померла. Дівчинці було 3 роки та 8 місяців. У неї був дитячий церебральний параліч", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус у дітей: що відомо

Зараз в Україні триває епідемія коронавірусу. На жаль, цією підступною хворобою заражаються навіть діти. Кожен з батьків повинен знати, які симптоми коронавірусної інфекції у дитини і як чинити при їхньому виявленні.

Симптоми COVID-19 у дітей різняться. Ці ознаки також можуть бути симптомами інших ГРВІ, тому діагноз може поставити тільки лікар. Але наступні симптоми повинні насторожити батьків:

висока температура;

загальна слабкість;

підвищена плаксивість;

гавкаючий кашель;

втрата нюху;

біль у легенях;

блювота і пронос;

почервоніння очей;

сонливість.

Раніше вважалося, що при коронавірусі не буває нежитю, проте виключати цей діагноз при наявності нежиті не варто.

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Автор: Ольга Робейко