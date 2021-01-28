В організації закликають зберігати пильність і проявити терпіння в боротьбі з епідемією.

Сьогодні ситуація з пандемією коронавірусу набула парадоксального характеру. Попри те, що у людства є вакцина, чимало країн змушені посилювати карантинні заходи через появу нових штамів вірусу і проблеми з вакцинацією.

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Про це йдеться у заяві директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.

Так, 35 країн європейського регіону почали вакцинацію, отримавши 25 мільйонів доз вакцини. При цьому вакцина виправдовує очікування, демонструючи безпеку і ефективність.

Однак, темпи захворюваності в Європі залишаються високими, а нові штами вірусу викликають побоювання. Вакцинація населення йде зовсім не так швидко, як хотілося б.

"Цей парадокс, коли громади відчувають, що кінець пандемії близький (з урахуванням вакцини), але їх водночас закликають дотримуватися обмежувальних заходів у зв'язку з новою загрозою – викликає напругу, тривогу, втому і сум'яття. Це цілком можна зрозуміти, враховуючи обставини", - пояснив Клюге.

Чиновник закликав до терпіння, адже на вакцинацію потрібен час. За його словами, перед лицем нових, більш заразних варіантів коронавірусу слід зберігати пильність.

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Автор: Дмитро Захаров