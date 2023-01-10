Організація потребує кращого обміну інформацією з Китаєм.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить безпосередньої загрози для європейського регіону через спалах COVID-19 в Китаї.

Однак, за словами директора Європейського офісу ВООЗ Ханса Клюге, агентству потрібно від Китаю більш докладна і регулярна інформація для відстеження розвитку ситуації, пише AP.

"Ми не можемо бути спокійними. ... Ми визнаємо, що низка країн, грунтуючись на принципі обережності, вживають деяких заходів. Для країн цілком розумно вживати заходів обережності для захисту свого населення, поки ми чекаємо більш докладної інформації", – сказав Клюге і додав, що будь-які обмеження повинні вводитися на основі наукових даних, бути пропорційними і недискримінаційними.

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Ситуація з коронавірусом у світі

З початку грудня влада Китаю, реагуючи на масові протести, скасувала майже всі свої внутрішні COVID-обмеження. З 8 січня 2023 року Китай вирішив відкритися для міжнародних подорожей – вперше за три роки.

Протягом останніх тижнів у Китаї спостерігається спалах захворюваності на COVID-19. У третій за чисельністю населення провінції Хенані захворіло майже 90% населення. Крім Хенаня про масові зараження повідомила влада великого портового міста Циндао. Очікується, що ситуація з поширенням хвороби в країні серйозно погіршиться до кінця січня, коли китайці відзначатимуть Новий рік за лунним календарем.

Кілька країн почали вимагати від мандрівників з Китаю тести на COVID-19. Китай у відповідь пригрозив прийняти відповідні заходи.

Раніше в січні Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що агентство стурбоване на тлі поширення коронавірусу в країні і відсутності даних про спалахи від уряду Китаю.

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