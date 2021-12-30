На тлі швидкого поширення штаму "Омікрон", у ВООЗ заявили про побоювання сильних навантажень на медпрацівників і системи охорони здоров'я.

Країни Європи і США продовжують фіксувати рекордні показники добової захворюваності на коронавірус. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвав те, що відбувається цунамі, яке спровокував перетин двох штамів - "Дельти" і "Омікрона".

Причиною більшої частини нових випадків захворювання на коронавірус в світі в даний час є "Омікрон". Згідно з проведеними дослідженнями, він більш заразний, ніж всі попередні штами, але не викликає важкої форми захворювання, пише Бі-бі-сі.

Однак, на думку Гебреісуса, "Дельта" також як і раніше становить загрозу населенню і системам охорони здоров'я різних країн.

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За даними Університету Джонса Хопкінса, в цілому з початку пандемії на коронавірус захворіли 284,6 млн осіб, померли - 5,4 млн.

Франція другий день поспіль повідомляє про 208 тис. хворих на добу - це найвищий показник за весь час пандемії.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США середнє добове число нових випадків за минулий тиждень склало 265,4 тис, а в минулий понеділок було зареєстровано понад 440 тис. хворих.

При цьому головний епідеміолог США Ентоні Фаучі попередив, що це ще не пік. На його думку, головний удар зараження припаде на середину січня 2022 року, враховуючи чисельність населення країни і незадовільні темпи вакцинації.

Рекордна захворюваність спостерігається також в Великобританії, Данії, Португалії та Австралії.

В Польщі у середу від коронавірусу померли 794 людини - найбільше число смертей в день за всі чотири хвилі пандемії в країні. Майже всі померлі не були вакциновані, повідомляє польська влада.

"Все це означає неймовірні навантаження на медичних працівників, системи охорони здоров'я знаходяться на межі краху", - заявив глава ВООЗ.

У багатьох розвинених країнах розгорнута кампанія з надання населенню третьої, бустерної дози вакцини. У Британії, наприклад, її отримали вже 57% громадян старше 12 років.

Однак Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що це може мати зворотний ефект і зробити пандемію більш затяжною в глобальному сенсі. За його словами, закуповуючи вакцини для третьої дози, багаті країни створюють дефіцит препаратів для бідних країн, де ще не все населення отримало навіть перше щеплення.

Таким чином, вважає глава ВООЗ, створюються сприятливі умови для подальших мутацій і поширення вірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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