Переобладнають один з муніципальних автобусів.

У Запоріжжі почне курсувати автобус з мобільною бригадою медиків, які вакцинуватимуть громадян від коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Один з автобусів КП "Запоріжелектротранс" переобладнають під пересувний пункт вакцинації.

"Брендований автобус за графіком виїжджатиме до різних районів Запоріжжя. Особлива увага приділятиметься віддаленим куточкам нашого міста. Щеплення там робитиме мобільна бригада. Вакцинуватися зможуть всі охочі", – написав чиновник.

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Понад 12 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 у п’ятницю, 12 листопада.

299 854 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовані - 164 127 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 121 804 людини, з них отримали одну дозу – 12 121 802 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 708 263 щеплення.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Віолетта Орлова