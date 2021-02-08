Етапи вакцинації прописані в «дорожній карті», яка є «живим документом», що постійно оновлюється, зазначив головний санлікар.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні кілька етапів вакцинації від коронавірусу можуть розпочатись одночасно завдяки поставкам вакцин в межах ініціативи COVAX та за кошти держбюджету.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

За словами Ляшка, точна дата початку вакцинації від COVID-19 залежить від моменту поставки вакцини на територію України.

«В першій хвилі вакциною Pfizer (117 тис. доз – УНІАН) будуть вакцинуватись медичні працівники, а також інші працівники закладів охорони здоров’я, які сьогодні надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу», - зазначив він.

Головний санлікар наголосив, що етапи вакцинації прописані в «дорожній карті», яка є «живим документом», що постійно оновлюється через появу нової інформації та графіків постачання вакцин.

«Зараз буде оновлена дорожня карта на перший і другий етап з чітким мікроплануванням, де ми чітко показуємо, хто з медичних працівників і в якій черзі вакцинується», - сказав Ляшко.

За його словами, в подальшому до кінця лютого МОЗ очікує поставки в Україну вакцин від коронавірусу ще з двох джерел – в рамках COVAX та закуплену за кошти держбюджету.

«Це будуть додаткові імунобіологічні препарати, які надходять в рамках глобальної інціативи COVAX – це вакцина AstraZeneca, яку ми отримаємо від 2,2 млн до 3,7 млн доз до кінця другого кварталу. Додатково ми отримаємо ще 4 млн, щоб в сумі вийшло 8 млн доз – це та кількість доз вакцини, яку гарантовано Україні передає COVAX», - пояснив головний санлікар.

Паралельно, зауважив Ляшко, Україна чекає на підтвердження ще 8 млн доз вакцини в рамках механізму COVAX. До 14 лютого Україна має подати глобальній ініціативі COVAX інформацію, чи готова вона і чи потрібна їй додатково вакцина Pfizer.

«В лютому місяці очікується вакцина, закуплена за кошти державного бюджету. Це дозволить нам отримати велику кількість вакцини і розпочинати кілька етапів, які зазначені в дорожній карті паралельно», - підсумував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого. Вже за тиждень.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров