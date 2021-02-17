Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки.

Україна повернеться до моделі адаптивного карантину. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.

Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.

Шмигаль підкреслив, що рішення набуде чинності вже наступного тижня.

Що передувало

На початку лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.

Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони встановлюватимуться окремими рішеннями.

9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.

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Автор: УНІАН