Україна повертається до адаптивного карантину з наступного тижня - Шмигаль / Фото: REUTERS
Україна повернеться до моделі адаптивного карантину. В областях встановлюватимуться різні карантинні обмеження залежно від епідемічної ситуації.
Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Як і минулого разу, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення.
Шмигаль підкреслив, що рішення набуде чинності вже наступного тижня.
Що передувало
- На початку лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.
- Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони встановлюватимуться окремими рішеннями.
- 9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.
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