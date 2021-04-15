За даними ЦГЗ, "британський" штам коронавірусу вже виявили у 21 регіоні України, а "південно-африканський" - у Полтавській області.

Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив гендиректор Центру громадського здоров’я МОЗ Роман Родина.

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За його словами, за 10 місяців 2020 року (з 3 березня) на COVID-19 всього захворіло понад 1 млн населення України, а за три з половиною місяці 2021 року вже захворіло 808 тис. українців. "Тобто показник захворюваності утричі більший", - зазначив Родина.

Крім того, у 2020 році кількість хворих віком старше 70 років становила 93 тис., а з початку 2021 року - 95,5 тис.

Також очільник ЦГЗ розповів, що у 2020 році летальність від COVID-19 становила 1,7%, а у 2021 - 2,3%. "Це говорить про те, що у 2021 році ми спостерігаємо більш тяжкий перебіг захворювання та більш інтенсивне поширення захворювання, пов’язане із циркуляцією нових штамів, виявлених в Україні з січня 2021 року", - пояснив він.

За даними ЦГЗ, "британський" штам коронавірусу вже виявили у 21 регіоні України, а "південно-африканський" - у Полтавській області.

"Наразі ми бачимо, що Україна пройшла пік захворюваності. Це ми відповідально можемо заявити на підставі аналізу тих даних, які отримуємо щодня. Зараз ми вже спостерігаємо спад захворюваності, коли "червоні" зоні більше змістилися до сходу України, а на заході ми вже спостерігаємо зменшення захворюваності", - підсумував Родина.

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Автор: Антоніна Доломанжи