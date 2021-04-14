За словами депутата, в Києві також відзначається деяка стабілізація епідемічної ситуації.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато захворюваності на COVID-19, ситуація стабілізується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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“Що стосується тривалості карантину - карантин це ж не просто так - захотіли ввели, захотіли і зняли. Карантин - це відповідь на кількість захворювань, госпіталізованих, на ситуацію з коронавірусом в країні. Сьогодні є деяка стабілізація, дійсно, схоже на те, що Україна підходить до плато, що пік захворюваності вже десь стабілізувався”, - заявив він.

За словами Радуцького, минулого і позаминулого тижня кількість тих, хто захворів на COVID-19, зменшилась на три тисячі.

“Трохи стабілізувалася ситуація в Києві. Сьогодні будемо очікувати, що вирішить Комісія з надзвичайних ситуацій міста Києва”, - додав він.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні зафіксовано 14 тис. 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 887 тис. 338 осіб, одужали – 1 млн 442 тис. 618, померли – 38 тис. 225. Медики провели 8 млн 770 тис. 753 ПЛР-тестувань.

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Автор: Костянтин Гончаров