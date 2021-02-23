Ця послуга буде доступна для людей віком від 18 до 59 років, які не потрапили до категорій громадян, яких вакцинуватимуть у перші чотири етапі.

З 1 березня українці зможуть записатися до електронної черги на вакцинацію від COVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

За його словами, згідно з дорожньою картою з вакцинації від COVID-19, на першому етапі щеплення робитимуть медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку, військовослужбовцям в зоні проведення ООС.

На другому етапі вакцинуватимуть усіх медпрацівників, людей старших 80 років та соцпрацівників, на третьому - людей від 65 років, співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки, а також вчителів та інших працівників сфери освіти.

На четвертому етапі - людей від 60 років, людей з хронічними захворюваннями та осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі.

Українці віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп вакцинації, можуть вакцинуватися на п’ятому етапі.

Кучер зазначив, що у МОЗ вивчали досвід різних країн щодо підходів і технічних рішень під час вакцинації, тому Україна зможе уникнути деяких помилок, які траплялися в інших країнах.

Він також розповів, що МОЗ та Міністерство цифрової трансформації збільшили кількість послуг, які людина може отримати, не виходячи з дому.

"Ми створили послугу “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”, яка буде доступна у додатку та на порталі “Дія”. Це дуже важливо для українців віком від 18 до 59 років, які хочуть записатися в чергу", - пояснив заступник міністра.

За його словами, послуга буде доступна з 1 березня.

До електронної черги на вакцинацію можна буде записатися й через контактний центр МОЗ.

“Коли настане відповідний етап вакцинації для цієї категорії громадян, які будуть в електронній черзі, їм запропонують обрати відповідний найближчий пункт вакцинації, дату та час візиту", - додав він.

Інші деталі у МОЗ пообіцяли повідомити згодом.

Старт вакцинації в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до України прибуде перша партія вакцини від COVID-19 Oxford/AstraZeneca, яка має торговельну назву Covishield. Цю вакцину вже зареєструвало Міністерство охорони здоров’я.

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

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Автор: Антоніна Доломанжи