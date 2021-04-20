За словами депутата, єдиний спосіб попередити четверту хвилю коронавірусної хвороби - значно прискорити вакцинацію.

Україні потрібно готуватись до четвертої хвилі COVID-19, що може початися восени і стати більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.

Читайте такожУ Вінниці коронавірус вбив 3-річну дитину«Ще не завершилася третя хвиля коронавірусної хвороби, а нам уже потрібно готуватися до четвертої. Традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени», - заявив він.

За словами Радуцького, вчені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу. «В Індії нещодавно виявили «індійський» штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим за «британський» та «південно-африканський», - зазначив депутат.

Радуцький зауважив, що у перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження коронавірусом можливе через 6-9 місяців після хвороби. Українські епідеміологи проаналізували 1,2 тис. випадків повторного зараження. Висновки невтішні: найчастіше люди інфікувалися через 3-4 місяці, іноді – 5 місяців, були одиничні випадки зараження через півтора місяця.

Тож, за словами депутата, високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які нещодавно перехворіли на COVID-19, можуть інфікуватися вже восени.

Радуцький заявив, що єдиним виходом для того, щоб попередити четверту хвилю коронавірусу, є значне пришвидшення темпів вакцинації. Ізраїль, США, Велика Британія планують провести щеплення усього дорослого населення вже за декілька місяців. Україна може не встигнути провакцинувати громадян до кінця року.

«Темпи вакцинальної кампанії незадовільні. 4 квітня президент України Володимир Зеленський дав завдання уряду розробити новий Національний план вакцинації. Очікую на цей документ. Хочу побачити чіткі кроки, якими Міністерство охорони здоров'я пропонує до кінця року провакцинувати 70% населення країни», - підкреслив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 462 тис. 791 особу.

Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 8 тис. 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 961 тис. 956 осіб. Одужали 1 млн 499 тис. 752 особи. ПЛР-тестувань було проведено 8 млн 996 тис. 039. Летальних випадків зареєстровано 40 тис. 367.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров