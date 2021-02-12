Європейський інвестиційний банк виділить 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.
Як повідомили у прес-службі уряду України, відповідний лист про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ підписали під час робочого візиту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 12 лютого у штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі.
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Передбачається, що ЄІБ виділить кошти в межах чинного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».
Шмигаль подякував ЄІБ за оперативність у наданні підтримки для протидії поширенню COVID-19. «Це розширить наші можливості в закупівлі вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації», — зауважив глава уряду.
Крім того, за підсумками зустрічі глави уряду України з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром підписали гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль» про отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.
«Ми не лише якісно модернізуємо летовище, а й очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт до 56 мільйонів у 2040 році, зокрема за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників», — прокоментував укладення угоди прем’єр-міністр.
Глава уряду під час зустрічі з Вернером Хойєром підкреслив, що Україна високо цінує активну роль ЄІБ у підтримці української економіки, державного та недержавного сектору.
«Сподіваємося, що вже найближчим часом ЄІБ зможе представити новий семирічний мандат зовнішнього фінансування. Ми зацікавлені в розширенні подальшої співпраці, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України», — сказав прем’єр-міністр.
Хойєр, зі свого боку, зауважив, що у 2020 році ЄІБ зробив рекордні інвестиції в Україну на суму понад 1 млрд євро.
«Ми розпочали 2021 рік із дуже своєчасних ініціатив на шляху до відновлення після COVID-19. Як банк ЄС ми готові допомогти послабити вплив пандемії, захищаючи населення України, підвищуючи стійкість та підтримуючи такі ініціативи, як підписані сьогодні угоди. Це все заради підтримки зростання та відновлення», — зазначив Хойєр.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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