Також підписано гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль» про отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.

Європейський інвестиційний банк виділить 50 млн євро на закупівлю вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Як повідомили у прес-службі уряду України, відповідний лист про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ підписали під час робочого візиту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 12 лютого у штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі.

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Передбачається, що ЄІБ виділить кошти в межах чинного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

Шмигаль подякував ЄІБ за оперативність у наданні підтримки для протидії поширенню COVID-19. «Це розширить наші можливості в закупівлі вакцин для населення України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації», — зауважив глава уряду.

Крім того, за підсумками зустрічі глави уряду України з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром підписали гарантійну угоду «Розвиток аеропорту «Бориспіль» про отримання позики в розмірі 270 млн євро для реконструкції льотної зони №2.

«Ми не лише якісно модернізуємо летовище, а й очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт до 56 мільйонів у 2040 році, зокрема за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників», — прокоментував укладення угоди прем’єр-міністр.

Глава уряду під час зустрічі з Вернером Хойєром підкреслив, що Україна високо цінує активну роль ЄІБ у підтримці української економіки, державного та недержавного сектору.

«Сподіваємося, що вже найближчим часом ЄІБ зможе представити новий семирічний мандат зовнішнього фінансування. Ми зацікавлені в розширенні подальшої співпраці, зокрема у сфері фінансування транспорту, енергетичного сектору та міської інфраструктури України», — сказав прем’єр-міністр.

Хойєр, зі свого боку, зауважив, що у 2020 році ЄІБ зробив рекордні інвестиції в Україну на суму понад 1 млрд євро.

«Ми розпочали 2021 рік із дуже своєчасних ініціатив на шляху до відновлення після COVID-19. Як банк ЄС ми готові допомогти послабити вплив пандемії, захищаючи населення України, підвищуючи стійкість та підтримуючи такі ініціативи, як підписані сьогодні угоди. Це все заради підтримки зростання та відновлення», — зазначив Хойєр.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: УНІАН