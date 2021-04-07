Українка з Польщі: Сваритися, чи потрібно вдягати маску, це як дискутувати, чи Земля кругла

Українка Марія Гутор, яка проживає в Познані, розповіла УНІАН, як пройшов під час локдауну католицький Великдень, чим і як вакцинують поляків та чи довіряють щепленню люди, чи відчутна підтримка влади бізнесу, а також чи зупинила пандемія українських мігрантів.

У Польщі через критичну ситуацію з коронавірусом з 20 березня діє загальнонаціональний локдаун. Влада аргументувала його введення тим, що регіональні обмеження вичерпали себе, ситуація тільки погіршується. Причиною 52% випадків захворювання є «британський» штам вірусу, який не тільки швидше поширюється, але й більш летальний. Спочатку локдаун оголосили до 9 квітня. Але зараз влада не виключає його продовження. Також обговорюється введення комендантської години.

Українка Марія Гутор, яка проживає в Познані, розповіла УНІАН, як Польща переживає жорсткий карантин, чи відчутна підтримка влади бізнесу, як пройшов під час локдауну католицький Великдень, чим і як вакцинують поляків та чи довіряють щепленню люди, а також чи зупинила пандемія українських мігрантів.

У Польщі зараз діє загальнонаціональний локдаун. Які обмеження введені?

Насправді глибокий локдаун в Польщі на початку березня запровадили для 4 воєводств, у тому числі для Мазовецького з центром у Варшаві, де була найгірша ситуація з захворюваністю. А з 20 березня, коли денна кількість нових заражень перевалила за 25 тисяч, локдаун поширили на всю Польщу. Наразі до 9 квітня. Знову закрили готелі, будівельні та меблеві супермаркети, салони краси, басейни, музеї, фітнес-центри, ввели обмеження на кількість людей, які можуть одночасно перебувати в продуктових магазинах. Також з 20 березня закрили садочки та ясла, а дітей 1-3 класів знову перевели на дистанційне навчання. До цього часу, від січня, лише вони вчилися стаціонарно, а всі інші – середня школа, ліцеї, університети – від вересня сидять на домашньому навчанні.

Донька моєї подруги лише вступила до ліцею, провчилася нормально неповний вересень. Діти ледве встигли познайомитися, як їх усіх перевели на дистанційку. І перспективи повернутися в альма-матер в цьому навчальному році у них дуже примарні. Ось таке тепер дивне студентське життя – перед комп’ютером у чотирьох стінах…

Яксправляютьсявтакій ситуаціїбатьки?

Батьки малих дітей через закриття садочків мають право взяти лікарняний - держава виплачує 80% офіційної зарплати. Важче батькам молодших школярів, бо їм лікарняні не дають. Але такі діти ще не достатньо самостійні, щоб їх можна було залишити на весь день самих удома. Тому тут кожен викручується, як може: хтось переходить на дистанційний варіант роботи, як це зробила я, хтось просить допомоги бабусь-дідусів, а хто не може працювати дистанційно і не має нікого для підмоги, то навіть і не знаю. У мене є колега, яка весь час приїжджала на роботу з сином 4-класником. Вона працювала, а він поряд в навушниках сидів з планшетом і вчився онлайн. Це, звичайно, знущання і над мамою, і над дитиною. Але який вихід?..

Полякидотримуютьсякарантинних обмежень?

Щодо обмежень, то загалом їх тут дотримуються. До масок вже всі звикли як до свого другого обличчя. В Польщі вже майже рік маска є обов'язковою не тільки в людних місцях і закритих приміщеннях, але й на вулиці. В транспорті всі в масках без винятків, в магазинах та ліфтах - також. І хоча загалом обмежень не порушують, але на вулиці всяко буває – маска є, але вона під носом, звисає з вуха чи лежить у кишені. Люди вже банально втомилися від такого карантинного життя.

Локдаун у Польщі введенийдо9 квітня. Чи може він бути продовжений, ходять такі чутки?

Скоріш за все, локдаун буде продовжено, адже протягом останнього тижня денна кількість заражень кілька разів перевищувала 30 тисяч, а 1 квітня перевалила за 35 тисяч. Також в ці дні була зафіксована рекордна кількість смертей - понад 600. Тому, думаю, треба бути готовими до «домашнього арешту» ще протягом кількох тижнів. Все буде залежати від статистики після свят.

До речі, про свята.Нещодавно відбувся католицький Великдень.Як поляки святкували його з огляду на карантинні обмеження? Чи діють якісь обмеження для храмів?

Вже другий рік поспіль в Польщі святкують Паску в умовах жорстких обмежень. Для поляків це дуже важко, бо в них всі релігійні свята – це, насамперед, сімейні, коли всі зустрічаються у широкому родинному колі. Тепер же люди змушені закритися у вузькому колі - «батьки - діти», щоб не наражати на небезпеку дідусів та бабусь. Все це, ясна річ, псує святковий настрій.

Щодо костелів, то вони відкриті, але є обмеження кількості людей на квадратний метр. Їх зазвичай дотримуються.

Чи допомагає бізнесу держава у цій скрутній ситуації? Чи існують якісь карантинні пільги та допомога працівникам?

Держава постійно розробляє програми підтримки бізнесу та робочих місць. Перша програма – «Tarcza antykryzysowa», «Антикризовий щит» - охопила дуже велику кількість підприємців і працівників. Допомогу виплачували як великим компаніям, так і дрібним підприємцям, працівникам, які змушені були простоювати через пандемію. Також передбачалися звільнення від сплати страхових внесків, відтермінування оплати податків, безвідсоткові позики тощо. Згодом була введена Tarcza 2, потім 3, зараз уже, здається, шоста. Тобто чергова хвиля – чергова програма підтримки бізнесу.

Але якщо на початку умови, яким треба було відповідати для отримання допомоги, були доволі простими, наприклад, зменшення доходів на 15-25%, то згодом вимоги ставали жорсткішими (спад доходів на 40%) і під них підпадала менша кількість компаній. Тепер допомогу отримує лише той бізнес, де ситуація справді дуже погана, решта мусять якось самі викручуватися. Або закриватися.

Як працює зараз громадський транспорт?

Транспорт уже давно працює в карантинному режимі. Всі вже до цього звикли: є відгороджена зона водія, а в самому трамваї чи автобусі можна займати тільки кожне друге місце. Само собою, заходити можна виключно в масці, на вході є дозатор з антисептиком.

Вакцинація у Польщі почалася раніше, ніж в Україні. Як вона проходить? Як відбувається запис у чергу на щеплення? Чи населення довіряє вакцинам?

Щеплення в Польщі почалися ще наприкінці 2020 року. На сьогодні щеплено понад 6,5 млн людей, з них понад 2 млн вже отримали обидві дози, 4,5 млн - лише одну. В першу чергу щеплення провели медперсоналу, вчителям і вихователям, всьому персоналу лікарень, шкіл і садочків. Завдяки цьому суттєво знизилася смертність серед медиків. Після цього щеплення робили найстаршим людям, яким понад 80 років, далі категоріям 70+, 60+, а також людям з хронічними захворюваннями. І останній етап – це масові щеплення всього дорослого населення. Воно є добровільним і безплатним, запис проводиться в електронному режимі, а також телефоном інфолінії, або в поліклініці.

Щодо довіри людей до вакцинації, то це по-різному - хто як. Але, на мою думку, радше довіряють. Серед моїх знайомих є багато тих, хто вже отримали щеплення або планують зробити його найближчим часом. У школі мого сина місяць тому в один день зробили щеплення всьому педколективу.

ЯкимпрепаратомвакцинуютьвПольщі?

У Польщі щеплення роблять вакцинами Пфайзер, АстраЗенека і Модерна. Згідно зі статистикою, щодня виконують понад 3 тисячі щеплень.

Чи вакцинувалася вашасім'я?Якщо так,тоякперенеслищеплення?

Моя сім'я не вакцинувалась, бо зараз роблять щеплення, якщо не помиляюсь, категорії 60+. Хоча, нещодавно читала, що в травні планується розпочати масовий запис населення на щеплення, в тому числі щеплення зможуть отримати всі іноземці, які офіційно перебувають на території Польщі.

А чи є серед ваших знайомих ті, перехворів «короною»? Як здавали тести (чи вони платні)? Якперенеслихворобу?

Якщо ще рік тому часто жартували, що ковід існує, але ніхто особисто не знає жодної людини, яка ним перехворіла, то зараз все навпаки. Мабуть, немає жодної людини, яка б не мала серед своїх знайомих того, хто перехворів, чи зараз хворіє на ковід, або того, як це не сумно, хто помер від цієї хвороби. Зараз існує дуже велика ймовірність зустрітися з хворим або носієм вірусу будь-де – в під'їзді, магазині, на вулиці. Саме тому всі повально ходять у масках. І мене дивують дискусії та навіть сварки українців у соцмережах щодо того, треба чи ні вдягати маску в транспорті, ліфті чи в магазині. Це як дискутувати, чи Земля кругла…

Щодо тестів, то вони безкоштовні, якщо маєш скерування від лікаря. Достатньо подзвонити до родинного лікаря і описати свої симптоми. Він виписує електронне скерування, на твій номер телефону приходить код, через інтернет записуєшся на тест, їдеш і здаєш. Можна, звичайно ж, і платно зробити тест, але це дорого, приблизно 400 злотих (2800 гривень).

Скоро стартує сезонвідпусток.Кудиполякизможутьпоїхати?Які діють обмеженнянавиїзд та в'їздвкраїну?

Стосовно виїзду мені важко щось сказати, бо ситуація так швидко змінюється, постійно вводяться якісь нові правила і заборони. Я не встигаю слідкувати за цим. Думаю, зараз ніхто нічого не планує, бо досвід підказує, що всі ці плани – як замки на піску. Важко планувати виїзд не лише за кордон, але й навіть у межах країни.

Мені для вирішення деяких формальних питань треба було поїхати в Україну, але поїздка двічі зривалася – то знову Польща в «червоній зоні», то авіаперевізник скасував рейси. Спробувала залагодити справу через Посольство України у Варшаві. Два місяці не могла записатися на прийом, врешті сталося чудо – впіймала запис на 1 квітня. Але не встигла зрадіти, як в Польщі знову вводять локдаун. Мені з Посольства приходить лист про те, що мій візит скасовано у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації. Тобто навіть якісь формальні справи вже понад рік неможливо вирішити, а що вже говорити про відпочинок…

Чи єзаразвПольщіукраїнськітрудовімігранти? Чи їдуть вони працювати, попри пандемію і карантинні обмеження?

Українських мігрантів повно, їдуть та їдуть. Причому цілими родинами. Це - новий тренд. Раніше їхали поодинці. Тепер беруть з собою дітей, батьків. Ну, дуже багато українців у Польщі. І коронавірус – не завада. Ускладнює - так, але не зупиняє.

Що розказують рідні з України?

Рідні з України не можуть розповісти мені нічого такого, про що б ви в Україні не знали. Затяжний дурдом.

Нана Чорна

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