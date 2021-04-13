Діти у захваті від навчання на природі / фото REUTERS

В іспанському регіоні Мурсія уроки для школярів проводять на пляжі.

Читайте такожЕпідеміолог прогнозує високий рівень інфікування COVID-19 до кінця рокуПро це пише REUTERS.

Діти в масках сидять за переносними столами, розставленими вздовж узбережжя Плайя-де-лос-Ніетос.

Вчитель англійської розповів, що школярі точно не забудуть уроки, які проходять в таких умовах. 

Вони починають підготовку пляжу о 8:00. У 20-хвилинних уроках беруть участь вісім класів однієї школи. Повідомлень про випадки коронавірусу не було.

фото REUTERS
фото REUTERS

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Автор: Людмила Жерновська