Вчитель англійської розповів, що школярі точно не забудуть уроки, які проходять в таких умовах.

В іспанському регіоні Мурсія уроки для школярів проводять на пляжі.

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Діти в масках сидять за переносними столами, розставленими вздовж узбережжя Плайя-де-лос-Ніетос.

Вчитель англійської розповів, що школярі точно не забудуть уроки, які проходять в таких умовах.

Вони починають підготовку пляжу о 8:00. У 20-хвилинних уроках беруть участь вісім класів однієї школи. Повідомлень про випадки коронавірусу не було.

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Автор: Людмила Жерновська