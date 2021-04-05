Професор Сергій Дубров запевнив, що щеплення вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech не призводить до тяжких побічних ефектів.

Усі схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та зареєстровані в Україні вакцини на 100% убезпечують від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

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Він зазначив, що стосовно вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, то в Україні наразі ще немає власних напрацювань щодо її ефективності, проте цю вакцину застосовують у багатьох країнах світу, зокрема в Туреччині (ця країна закупила 509 млн. доз CoronaVac), у Домініканській Республіці.

«Якщо говорити про дані щодо її ефективності, то турецькі дослідження показують ефективність CoronaVac на рівні 83%: 50% - це запобігання будь-яким випадкам захворювання, 78-80% - запобігання середньому та тяжкому перебігу, і у 100%, як і в усіх вакцинах, прекваліфікованих ВООЗ, запобігання тяжкому та критичному перебігу хвороби. А саме такі пацієнти потребують госпіталізації до відділень інтенсивної терапії», - сказав Дубров.

Говорячи про побічні ефекти внаслідок щеплення CoronaVac, Дубров зазначив, що не існує жодного лікарського засобу, який би не мав побічних ефектів. Щодо цієї вакцини, то побічна реакція становить не більше 0,3%, і ще не було зареєстровано жодного випадку тяжких випадків – смерті або анафілактичного шоку.

«Тобто ми можемо говорити про безпеку та високу ефективність даної вакцини», - підсумував професор.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме орієнтовно до 9 квітня, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Кампанія з вакцинації від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

За даними МОЗ, з початку кампанії в країні щеплено 291 тис. 824 822 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини.

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Автор: Дмитро Хилюк