Кішка заразилася коронавірусом від своїх господарів.

В австрійському місті Брегенц зафіксовано перший в країні випадок передачі коронавірусу від людини до кішки.

Про це повідомляє ORF.

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"У Брегенці вперше в Австрії виявлено коронавірусну інфекцію у кішки. Люди не можуть заразитися від кішок - але навпаки може бути, що якраз і демонструє випадок з трирічною Айлою", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кішку на ім'я Айла принесли до ветеринара чотири тижні тому - у неї була підвищена температура, діарея і спостерігалося загальне виснаження організму. З огляду на ці симптоми у ветеринарній клініці відразу подумали про COVID-19 і вирішили провести тест на виявлення коронавірусу. Тест показав позитивний результат.

Коронавірусом тварина заразилася від одного з членів сім'ї, який хворів на COVID-19. Зараз кішка вже одужала.

Як зазначив ветеринар, який оглядав кішку, кішки можуть хворіти на коронавірус, однак для людей загрози немає - від тварин вірус не передається. Він також додав, що в більшості випадків коти легко переносять хворобу й одужують вже протягом 3-4 днів.

Коронавірус у тварин: що відомо

У травні 2020 року в Росії підтвердили перший випадок зараження домашньої кішки коронавірусом.

Влітку 2020 року COVID-19 вперше в Британії підтвердили у домашньої кішки. Ймовірно, тварина заразилася від своїх господарів.

У Данії на початку листопада виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок людям. Влада країни вирішила знищити місцевих норок через мутацію коронавірусу, яку знайшли у тварин. Данські фермери змушені були вбити відразу понад 10 млн норок, яких вирощували заради хутра.

У грудні 2020 року коронавірус виявили у чотирьох левів із зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми.

9 лютого 2021 року стало відомо про те, що в столиці Південної Кореї, Сеулі, домашні коти та собаки будуть тестуватися на COVID-19.

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Автор: УНІАН