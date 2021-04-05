Наразі область перебуває в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки.

У Хмельницькій області запроваджуються карантинні обмеження, визначені для “червоної зони” епідемічної небезпеки.

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Як повідомляється на сайті Хмельницької ОДА, відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі Хмельницька область перебуває в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки.

Жорсткий карантин в Хмельницькій області

Обмеження діятимуть з 7 по 18 квітня. Буде заборонено:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності зі здійсненням адресної доставки замовлень та на винос;

робота торговельно-розважальних центрів, а також інших розважальних закладів;

робота закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів - крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

торгівля на ринках, крім продовольчих;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами;

регулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах області;

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації;

перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів сфери соціального захисту, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

Червона зона карантину в Україні

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей.

Сьогодні, 5 квітня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов припустив, що невдовзі до «червоної» зони потраплять Харківська та Хмельницька області.

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Автори: Дмитро Захаров, Вікторія Токарєва