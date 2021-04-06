У Хмельницькому від коронавірусу померла 28-річна вчителька англійської мови Тетяна Єжонкова. Жінка лікувалась вдома, бо не могла покинути свого хворого дідуся.
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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Зазначається, що колектив школи №28 в Хмельницькому досі не може отямитися від трагедії. Після весняних канікул Тетяна так і не повернулася на роботу, а через кілька днів повідомили, що вона померла від коронавірусу.
Директор закладу розповів журналістам, що Тетяна прийшла в школу у вересні 2012 року. Вона ще вчилася на магістра у виші, але вже викладала.
Повідомляється, що жінка росла й виховувалася в дідуся з бабусею в Хмельницькому. Два роки тому бабусі не стало і Тетяна жила разом зі своїм дідусем, якому 77 років. У лютому в нього трапився інфаркт.
"Приблизно місяць тому дідусь переніс операцію на серці і за ним потрібно було доглядати. Тетяна Анатоліївна все несла на своїх плечах. Тоді вона і захворіла. Але вона не могла залишити дідуся без нагляду, тому лікувалася вдома. Були шкільні канікули, ми й не знали про це. Але їй ставало гірше, і зрештою вона потрапила в лікарню, її забрала швидка у важкому стані", – розповів директор школи.
Близька подруга Тетяни Ольга Маслянко повідомила журналістам, що приблизно 22 березня вчителька почувалася погано.
"У неї підвищилась температура. Вона здала тест на коронавірус і він виявився позитивним. Якраз були канікули, вона все це переносила вдома, доглядала дідуся, сподівалася, що все в неї пройде. Але з кожним днем їй ставало дедалі гірше, і вже в п'ятницю, 26 березня, її забрала швидка допомога", - розповіла жінка.
У суботу Тетяна повідомила, що дихає в кисневій масці, а згодом її перевели на ШВЛ.
"Останнє її повідомлення я отримала в понеділок, 29 березня. Вона попросила сказати всім рідним і друзям, що вона всіх любить. На цьому наш зв'язок обірвався", – каже Ольга.
Наразі дідусь Тетяни перебуває в лікарні, у нього теж коронавірус. Переносить він інфекцію порівняно легко, але лікарі спостерігають за ним. Чоловік був на похоронах онуки.
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