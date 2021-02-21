Масштабна кампанія вакцинації в Ізраїлі на сьогодні може вважатися найбільшим практичним випробуванням вакцини Pfizer.

Після отримання двох доз вакцини від Pfizer ризик захворіти коронавірусом падає на 95%.

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Як повідомляє Reuters, таку заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, де проходить масова вакцинація населення від COVID-19.

За даними відомства, вакцина на 98% ефективна у запобіганні лихоманки або проблем з диханням, а також на 98,9% - у запобіганні госпіталізації та летального результату.

Такі висновки були зроблені на основі даних, зібраних до 13 лютого. Враховувалися громадяни, які отримали другу дозу вакцини щонайменше за два тижні до цього терміну.

За офіційними даними на сайті МОЗ Ізраїлю, близько 1,7 млн осіб отримали друге щеплення до 30 січня, що робить їх придатними для включення в дослідження.

Кампанія вакцинації в Ізраїлі стала наймасштабнішим на сьогодні практичним випробуванням вакцини від Pfizer. Прем'єр країни очікує, що 95% громадян віком в 50 років і старше будуть вакциновані в найближчі два тижні.

На цьому тлі в Ізраїлі поступово знімають карантинні обмеження. З неділі буде дозволена робота шкіл і багатьох магазинів.

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Автор: Дмитро Захаров