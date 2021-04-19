Залишається вимога носити захисні маски лише у приміщеннях.

Влада Ізраїлю у неділю скасувала обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Це останнє з низки послаблень, пов’язаних зі значним зниженням кількості інфікованих коронавірусом у країні, яка посідає перше місце у світі за темпами вакцинації. Там до середини квітня обидві дози вакцини Pfizer / BioNTech отримали вже понад 80 відсотків жителів Ізраїлю старші від 16 років.

Проте ще залишається вимога носити захисні маски у приміщеннях.

Коронавірус в Ізраїлі: що відомо

В Ізраїлі кількість виявлених нових випадків COVID-19, яка в середині січня досягала 10 тис. за добу, почала знижуватися вже в лютому, а в останні тижні не перевищує 200-300 в день. Знизилася і кількість госпіталізацій і смертей – на піку епідемії в Ізраїлі вмирали до 100 людей за день, зараз - в середньому близько 10.

В цій країні довгий час діяв жорсткий карантин. Кордони Ізраїлю були фактично закриті, обмеження на в’їзд діють і зараз, але їх поступово послаблюють.

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Автор: Леся Лещенко