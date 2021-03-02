Медробітникам будуть платити за фактичну кількість провакцинованих людей.

Національна служба здоров’я України оприлюднила оголошення про укладення з медзакладами договорів за напрямом вакцинація проти COVID-19. У договорах визначено рівень оплати медикам-виконавцям вакцинації.

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Як повідомляється на сайті НЗСУ, на першому етапі вакцинації у медичних закладах будуть сформовані мобільні команди. У перший місяць роботи команди на одну мобільну команду НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн. Уточнюється, що ці кошти мають спрямувати для забезпечення готовності до проведення вакцинації.

Далі оплату медики будуть отримувати за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: «25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу».

Інформацію про здійснену вакцинацію надавачі вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я. Тільки на підставі цієї інформації НСЗУ здійснюватиме оплату за фактично надані послуги.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями Oxford і AstraZeneca (торгова назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за Ліцензією Oxford / AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників. Наразі щеплення роблять силами мобільних бригад.

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Автор: Дмитро Захаров