Музей ФРН в Бонні уже зібрав понад 400 експонатів про пандемію COVID-19.

Експозиція музею історії ФРН в Бонні поповниться ампулою з першої партії вакцини від коронавірусу, створеної компаніями BioNTech та Pfizer.

Читайте такожЄС спростив схвалення вакцин від нових штамів коронавірусу

Про це повідомляє DW, посилаючись на інтерв’ю з президентом фонду Haus der Geschichte Ганс Вальтер Гюттер (Hans Walter Hütter).

Зазначається, що ампула, на думку Гюттера, символізує "світло в кінці туннелю" та "медичний прогрес". За його словами, боннський музей уже зібрав понад 400 експонатів про пандемію COVID-19.

До фонду Haus der Geschichte належать чотири музеї в трьох містах - Бонні, Лейпцигу та Берліні. Експозиції музеїв присвячені історії Німеччини після 1945 року.

Вакцина BioNTech /Pfizer у Європі

У листопаді 2020 року Єврокомісія уклала з компаніями BioNTech і Pfizer контракт на поставку 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.

Наприкінці грудня 2020 року препарат виробництва BioNTech/Pfizer став першою вакциною, допущеною до застосування в ЄС.

У січні Євросоюз уклав з компаніями BioNTech та Pfizer контракт на додаткову закупівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН