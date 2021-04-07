Жінка померла, поки її онук їздив до волонтерів за кисневим концентратором.

Сьогодні в Одесі 82-річна жінка з низькою сатурацією померла в день виписки з лікарні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова, який надає допомогу хворим COVID-19.

Вона зазначає, що волонтери ще у жовтні минулого року звикли до того, що з опорних лікарень виписують людей з сатурацією 85-88 без кисню. Дана категорія пацієнтів, за словами Ножевнікової, стала восени основними підопічними фонду - їм видають кисневі концентратори в безоплатну оренду.

«Зараз пішли виписки і 82-86 і навіть нижче за 80. Лікарі змушені звільняти місця для нових пацієнтів. Місць для госпіталізації не вистачає ... Сьогодні у нас дві таких виписки, перша з яких закінчилася трагедією. Бабусю виписали зі стаціонару. Вона тут же впала в сатурації до 78. Поки онук їхав до нас за концентратором, бабуся померла», - сказала волонтерка.

Вона акцентує на тому, що подібні пацієнти потребують кисневої терапії на дому, вони не зможуть приходити в поліклініки, куди днями надійшли близько ста концентраторів, куплених містом.

«Фізично не зможуть. Поки такий пацієнт дійде до поліклініки, він може впасти нижче за 70 (сатурація нижче 70 - УНІАН) і померти», - розповіла голова фонду.

Вона також оприлюднила скріншоти робочого листування фонду, з якого випливає, що померлій жінці було 82 роки. Коли її онук приїхав за концентратором, йому зателефонували і повідомили, що бабуся померла.

Коронавірус в Одесі

За даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 7 квітня в регіоні зареєстровано 116 тис. 407 випадків COVID-19. З них 54 тис. 427 осіб - жителі Одеси.

За останню добу COVID-19 захворіли 568 одеситів, в цілому по регіону зареєстровано 1 тис. 236 нових випадків інфікування.

У понеділок під час засідання оперативного штабу директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко заявила, що за бюджетні гроші закуплено 130 кисневих концентраторів, з яких 100 передано у первинні медичні центри міста (поліклініки).

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Автор: Лариса Козова