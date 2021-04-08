За словами мера міста Геннадія Труханова, в опорних лікарнях кисню залишилося до завтрашнього ранку.

В Одесі через дефіцит кисню і нестачу медперсоналу ускладнилася ситуація з COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування повідомив мер міста Геннадій Труханов.

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За його словами, на сьогодні в Одесі інфікованих коронавірусом приймають 7 муніципальних лікувальних установ, в яких створено 1 тис. 33 ліжко-місця, з яких 380 - реанімаційних.

«І всі лікарні - під зав'язку», - додав Труханов.

Він пояснив, що одна з основних проблем - гостра нестача медичного персоналу.

Мер навів як приклад МКЛ №8, яка з 24 березня почала приймати хворих на COVID-19. За словами Труханова, в лікарні створено 120 місць для інфікованих людей, але заповнені вони наполовину. Як пояснив мер, прийом було почато з 40 пацієнтів, оскільки в лікарні не вистачало медиків. Пізніше співробітникам цієї МКЛ почали допомагати інтерни Одеського медичного університету, і тому кількість пацієнтів вдалося збільшити до 60.

Крім того, як зазначив Труханов, місто своєчасно закупило кисневе обладнання, але концентратори наполовину порожні, бо кисню немає.

«Не хочу нікого лякати, але, по суті, кисню залишилося до ранку. Сьогодні вночі ми вживатимемо заходів, щоб доставити кисень», - пообіцяв мер.

Про нестачу медиків і кисню також заявив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Коронавірус в Одесі

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 550 одеситів, загалом по регіону зареєстровано 1 тис. 142 нових випадки захворювання.

З початку пандемії в області виявлено 117 тис. 549 випадків COVID-19, з них 54 тис. 977 - в Одесі.

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Автор: Лариса Козова