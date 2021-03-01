Десятки медиків, які раніше виявили бажання вакцинуватися, відмовилися робити щеплення препаратом AstraZeneca (Covishield).

В Одесі після щеплення від COVID-19 у багатьох медпрацівників погіршився стан здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко під час доповіді про проведення вакцинації від коронавірусу, яка стартувала в Одесі 25 лютого.

«Вакциновано 60 медичних працівників: 40 - міської клінічної інфекційної лікарні, 20 - невідкладної допомоги та екстреної допомоги. Наступного дня у 22 вакцинованих спостерігалася реакція у вигляді підвищення температури - від 37,2 до 38,5 градусів. Погіршення загального стану ... 26 співробітників лікарні з різних причин відмовилися від вакцинації», - сказала чиновниця.

За її даними, 26 лютого вакцинували співробітників МКЛ №5: із запланованих 67 осіб щеплення зробили лише 27. Цього ж дня вакцинували 43 співробітники невідкладної допомоги, МКЛ № 11.

«Є скарги на погіршення здоров'я», - додала Якименко.

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Вона уточнила, що підготовка до вакцинації почалася ще з грудня минулого року. Зокрема, були підготовлені відповідні списки бажаючих, які підпадають під перший і другий етапи вакцинації від COVID-19.

До списку увійшли 1 тис. 28 осіб, з яких 496 - медпрацівники, що працюють у стаціонарах опорних лікарень, де проходять лікування хворі на COVID-19, дев'ятеро співробітників лабораторії, де проводять обстеження на коронавірус, 231 - співробітник станції невідкладної медичної допомоги, 292 - працівники і підопічні спеціалізованих установ.

Однак, як зазначила Якименко, частина медиків із зазначеного списку від вакцинації відмовилися.

Як пояснила керівник департаменту, спочатку передбачалася, що в Одесу надійде вакцина виробництва США BioNTech/Pfizer.

«Саме нею спочатку погодилися зробити щеплення 496 медичних працівників. У результаті, ми отримали AstraZeneca (Covishield) (індійського виробництва - УНІАН), і люди почали відмовлятися ... », - додала чиновниця.

У той же час вона зазначила, що сама вакцинація в місті проходить за затвердженим графіком (планом). З метою вакцинації городян створено три мобільні бригади.

На сьогодні, 1 березня, запланована вакцинація співробітників Одеської МКЛ №10, 2 березня - 47 медиків у МКЛ №1. На 3 березня запланована вакцинація співробітників двох медустанов - пологового будинку №2, в якому перебувають жінки з COVID-19, і дитячої клінічної лікарні №3.

Вакцинація від коронавірусу в Одесі: що відомо

25 лютого в Одесі стартувала вакцинація від COVID-19.

За інформацією заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Бориса Волошенкова, в Одеську область надійшло 25,9 тис. доз індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).

Перший етап вакцинації почався з Одеської міської інфекційної клінічної лікарні, яка є основною опорною медустановою регіону з лікування хворих на COVID-19. Планувалася вакцинація першої групи бажаючих - 60 співробітників зазначеної лікарні.

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Автор: Лариса Козова