У коментарях до публікації користувачі жартують, що таким чином в країні пропонують вирішити проблему низької народжуваності.

В одному з супермаркетів Одеси "карантинні" обмеження на асортимент раптово торкнулися презервативів.

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Відповідне фото опубліковано в Telegram-каналі видання "Думская».

На ньому можна бачити, що стійка із засобами контрацепції біля каси заклеєна жовтою стрічкою. Зверху висить повідомлення про карантинні обмеження.

У коментарях до публікації користувачі жартують, що таким чином в країні пропонують вирішити проблему низької народжуваності.

Водночас багато хто відзначає, що фактично покупець має можливість взяти будь-який товар в «забороненому» відділі і пробити його на касі.

Локдаун в Україні

Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00: 00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Забороняється діяльність побутових магазинів.

Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.

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Автор: Дмитро Захаров