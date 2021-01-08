В одному з супермаркетів Одеси "карантинні" обмеження на асортимент раптово торкнулися презервативів.
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Відповідне фото опубліковано в Telegram-каналі видання "Думская».
На ньому можна бачити, що стійка із засобами контрацепції біля каси заклеєна жовтою стрічкою. Зверху висить повідомлення про карантинні обмеження.
У коментарях до публікації користувачі жартують, що таким чином в країні пропонують вирішити проблему низької народжуваності.
Водночас багато хто відзначає, що фактично покупець має можливість взяти будь-який товар в «забороненому» відділі і пробити його на касі.
Локдаун в Україні
- Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.
- Посилені заходи набули чинності з 00: 00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
- Навчальні заклади працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
- Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
- У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
- Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
- Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
- Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
- Непродовольчі ринки будуть закриті.
Обмеження на торгівлю в карантин
- Забороняється діяльність побутових магазинів.
- Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, які відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв'язку, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, засобів захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі такими товарами, а також пальним.
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