Першою людиною, яка зробила щеплення, став дитячий лікар-інфекціоніст.

Сьогодні в Одесі стартувала вакцинація від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

За його словами, в Одеську область надійшло 25,9 тисяч доз індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).

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В першу чергу, вакцинувати належить медиків опорних лікарень, які постійно контактують з людьми, інфікованими коронавірусом.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захар’євої, сьогодні почався перший етап вакцинації - з Одеської міської інфекційної клінічної лікарні, яка є основною опорною медустановою регіону з лікування хворих на COVID-19.

На сьогодні заплановано вакцинування першої групи бажаючих - 60 медиків зазначеної лікарні.

За словами чиновниці, першою людиною, яка зробила щеплення, став лікар-інфекціоніст Сергій Костенко - завідувач дитячого відділення інфекційної лікарні.

Завтра, 26 лютого, щепитимуться 67 медиків МКЛ №5, 1 березня - стільки ж співробітників МКЛ №10, 2 березня - 47 медиків в МКЛ №1. На 3 березня заплановано вакцинацію співробітників двох медустанов - пологового будинку №2, в якому перебувають жінки з COVID-19 (більше ніж 40 співробітників), і дитячої клінічної лікарні №3 - 18 осіб.

Потім, за планом, вакцину отримають Центр соціально значущих хвороб (36 осіб), лікарня залізничників (18 бажаючих), Одеський обласний медичний центр (129 осіб) та ін.

Як зазначила Одарій-Захар’єва, загалом виявили бажання вакцинуватися від коронавірусу близько 4 тисяч осіб.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олени Якименко, безпосередньо в обласному центрі вакцинацію проводитимуть три мобільні бригади.

Загалом, у регіоні задіють 10 таких бригад, кожна мобільна група складається з лікаря і двох медсестер.

В Одесі виявили бажання вакцинуватися 1 тис. 28 городян.

Коронавірус в Одеській області: останні дані

За словами Головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, за рівнем захворювання на COVID-19 Одеський регіон посідає 13 місце в Україні, рівень захворюваності перевищує середній по країні на 3,4%.

Станом на ранок, 25 лютого, загалом у регіоні зареєстровано 85 тисяч 166 випадків коронавірусу, зокрема 38 тис. 163 - у жителів Одеси.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого в Україні почалася вакцинація медичних працівників проти COVID-19.

Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкаської області.

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Автор: Лариса Козова