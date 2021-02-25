Сьогодні в Одесі стартувала вакцинація від COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.
За його словами, в Одеську область надійшло 25,9 тисяч доз індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).
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В першу чергу, вакцинувати належить медиків опорних лікарень, які постійно контактують з людьми, інфікованими коронавірусом.
За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захар’євої, сьогодні почався перший етап вакцинації - з Одеської міської інфекційної клінічної лікарні, яка є основною опорною медустановою регіону з лікування хворих на COVID-19.
На сьогодні заплановано вакцинування першої групи бажаючих - 60 медиків зазначеної лікарні.
За словами чиновниці, першою людиною, яка зробила щеплення, став лікар-інфекціоніст Сергій Костенко - завідувач дитячого відділення інфекційної лікарні.
Завтра, 26 лютого, щепитимуться 67 медиків МКЛ №5, 1 березня - стільки ж співробітників МКЛ №10, 2 березня - 47 медиків в МКЛ №1. На 3 березня заплановано вакцинацію співробітників двох медустанов - пологового будинку №2, в якому перебувають жінки з COVID-19 (більше ніж 40 співробітників), і дитячої клінічної лікарні №3 - 18 осіб.
Потім, за планом, вакцину отримають Центр соціально значущих хвороб (36 осіб), лікарня залізничників (18 бажаючих), Одеський обласний медичний центр (129 осіб) та ін.
Як зазначила Одарій-Захар’єва, загалом виявили бажання вакцинуватися від коронавірусу близько 4 тисяч осіб.
За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олени Якименко, безпосередньо в обласному центрі вакцинацію проводитимуть три мобільні бригади.
Загалом, у регіоні задіють 10 таких бригад, кожна мобільна група складається з лікаря і двох медсестер.
В Одесі виявили бажання вакцинуватися 1 тис. 28 городян.
Коронавірус в Одеській області: останні дані
За словами Головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, за рівнем захворювання на COVID-19 Одеський регіон посідає 13 місце в Україні, рівень захворюваності перевищує середній по країні на 3,4%.
Станом на ранок, 25 лютого, загалом у регіоні зареєстровано 85 тисяч 166 випадків коронавірусу, зокрема 38 тис. 163 - у жителів Одеси.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield.
- 24 лютого в Україні почалася вакцинація медичних працівників проти COVID-19.
- Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкаської області.
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