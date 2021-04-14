Чоловіку загрожує декілька років в'язниці.

В Польщі правоохоронці заарештували громадянина України, який після прибуття до Варшави отримав позитивний тест на коронавірус, але відмовився піти в самоізоляцію.

Читайте такожНа кордоні з Польщею застрягли близько 300 автомобілів

Як повідомляє in Poland, 43-річний українець прилетів до Польщі з Києва. У нього виявився позитивний тест на коронавірус.

Медична служба варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена направила іноземця в спеціальний будинок для проходження самоізоляції. Проте українець створював проблеми від самого початку перебування в ізоляторі.

Українець підняв галас і здійснив кілька спроб втечі, поки нарешті не залишив заклад без відома персоналу.

Медики негайно звернулись до поліції. Скоро правоохоронці встановили, що чоловік замовив таксі та поїхав до орендованої квартири.Потім він вирушив за покупками до кіоску неподалік.

Українця затримали, йому загрожує декілька років в'язниці.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров