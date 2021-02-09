Лікарів підозрюють в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть хворої.

Сумська місцева прокуратура 8 лютого погодила повідомлення про підозру лікарю-терапевту та лікарю-анестезіологу Сумської обласної клінічної лікарні через смерть жінки, яку ті відмовились госпіталізувати.

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Як повідомляється на сайті прокуратури, слідство встановило, що увечері 19 квітня бригада швидкої медичної допомоги доставила 78-річну жінку в сумський медичний клінічний центр інфекційних хвороб з підозрою на пневмонію. Пацієнтку оглянула лікар-інфекціоніст, яка також провела експрес-тест на «COVID-19». Лікар виключила інфекційне захворювання, після чого виписала направлення для подальшої госпіталізації хворої до обласної лікарні, оскільки рівень цукру в крові пацієнтки був критично високим.

Тоді бригада швидкої доставила пацієнтку до обласної лікарні на вул. Ковпака, 18. Попри те, що тест на «COVID-19» у жінки був негативним, а її стан суттєво погіршився, лікар-терапевт не впустив медиків з хворою у приймальне відділення. Натомість - в грубій формі затребував, щоб везли її в інше відділення, оскільки експрес-тест може бути недостовірним.

Бригада швидкої після цього доставила пацієнтку до обласної лікарні на вул. Троїцька, 48. Попри те, що медики швидкої телефонували в це відділення і попереджали про критичний стан жінки, двері до приймального відділення були зачинені. Через 10 хвилин до пацієнтки вийшов лікар-анестезіолог, який також відмовився госпіталізувати хвору, посилаючись на карантинні обмеження. На той час від моменту госпіталізації жінки минуло вже близько двох годин.

Медики швидкої викликали поліцію, після чого перемістили пацієнтку в приймальне відділення. Там вже констатували її смерть.

Відповідно до висновків експертів, своєчасне ненадання медичної допомоги пацієнтці лікарем-терапевтом та лікарем-анестезіологом Сумської обласної клінічної лікарні знаходяться у прямому причинному зв’язку з настанням її смерті. Лікарів підозрюють в неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть хворої (ч. 1 ст. 140 КК України).

Лікар-анестезіолог отримав повідомлення про підозру, однак лікар-терапевт за викликом до органів слідства не з’явився, на даний час вирішується питання щодо вручення йому вказаного процесуального документа.

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Автор: УНІАН