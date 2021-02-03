Покійний боровся з коронавірусною хворобою понад півмісяця.

В Тернополі хворий на коронавірус чоловік наклав на себе руки в лікарні. Він перерізав собі сонну артерію прямо на очах у медиків.

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Як повідомляє ТСН, чоловік майже двадцять років пропрацював у податковій службі Тернопільщини. Колеги згадують його як дуже життєрадісну людину.

Покійний боровся з коронавірусною хворобою понад півмісяця. Спершу вдома, під наглядом сімейного лікаря. Однак через 10 днів його доправили в лікарню у важкому стані з двобічною пневмонією.

Лікарі кажуть, що одразу помітили в чоловіка суїцидні настрої.

"В бесіді завжди проскакували такі думки, що він має дуже важку форму "ковіду", він заразив дуже багато людей, що людина, яка от так вчинила, вона немає права на життя", - розповідає директор Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

За словами медиків, це було лише навіюванням хворого, адже в період його хвороби на місці роботи захворіла лише одна людина. Його рідна матір та дружина теж були здорові. Лікарі навіть приводили до чоловіка психолога, але він відмовився від його послуг.

Пацієнта перевели в палату під постійний нагляд медиків. На їх очах він і наклав на себе руки, поранивши себе ножем.

"Була проведена розмова з родичами і лікарем-психіатром щодо подальшої тактики, можливого переведення у психдиспансер і о 19 годині на очах у медичного персоналу він вчинив цей акт", - підсумував Ярослав Чайківський.

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Автор: УНІАН