В Україні станом на ранок 10 квітня виявили ще 17 463 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, у 684 дітей і 394 медиків.
Про це свідчать свіжі дані МОЗ у Telegram.
Читайте такожВООЗ заявляє про нерівномірне розподілення вакцин між країнами
Зазначається, що у п’ятницю 4 709 людей госпіталізували з ускладненнями, водночас 10 722 одужали, а 398, на жаль, померли.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 841 137 осіб, з них 1 405 826 одужали, а 36 779 померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.
Коронавірус в Україні та світі: останні новини
- Харківщина замінила Івано-Франківську область в списку "червоних зон"
- EUobserver: кілька росіян померли після щеплення Спутник-V
- У МОЗ назвали область, яка наступною може покинути "червону" зону
- ЄС перевірить безпечність вакцини Johnson&Johnson
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram