За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві.

В Україні станом на ранок 10 квітня виявили ще 17 463 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, у 684 дітей і 394 медиків.

Про це свідчать свіжі дані МОЗ у Telegram.

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Зазначається, що у п’ятницю 4 709 людей госпіталізували з ускладненнями, водночас 10 722 одужали, а 398, на жаль, померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 841 137 осіб, з них 1 405 826 одужали, а 36 779 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: Яна Ставська