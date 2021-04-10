За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - понад 1,6 тисяч інфікованих.

В Україні станом на ранок 10 квітня виявили ще 17 463 нових випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, у 684 дітей і 394 медиків.

Про це свідчать свіжі дані МОЗ у Telegram.

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Зазначається, що у п’ятницю 4 709 людей госпіталізували з ускладненнями, водночас 10 722 одужали, а 398, на жаль, померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 841 137 осіб, з них 1 405 826 одужали, а 36 779 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 10 квітня 2021

У Києві за добу коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 1 тис. 605 людей, 51 хворий помер. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Загалом у столиці з початку пандемії COVID-19 підтверджено у 175 тис. 872 осіб.

Серед захворілих минулої доби: 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, а також 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 16 років.

За добу в місті госпіталізовано 158 хворих на COVID-19 та ще 497 людей з підозрою на коронавірусну хворобу та з пневмоніями.

Минулої доби 51 киянин помер внаслідок ускладнень COVID-19 (загалом з початку пандемії - 3 тис. 848), а 695 - подолали коронавірус (загалом - 110 тис. 832).

Найбільше випадків захворювання вчора виявили у Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233) районах столиці.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу щеплення від COVID-19 отримали 19 тис. 858 осіб. Як повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 373 тис. 002 людини.

Найбільше щеплень за добу медики зробили у Дніпропетровській - 2 тис. 330, Київській - 1 тис. 970 та Львівській областях - 1 тис. 910, а також у Києві - 1 тис. 850.

Вакцинація проводилась 143 мобільними бригадами з імунізації та у 867 пунктах щеплення.

Станом на 9 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 435 тис. 451 людина.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автори: Яна Ставська, Антоніна Доломанжи