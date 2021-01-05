Українська влада розглядає можливість перенести дати локдауну, скоротити його тривалість або пом'якшити умови.
Про це виданню "Страна" повідомило джерело в офісі президента.
Читайте такожУ МОЗ назвали головну причину введення січневого локдауна
Раніше повідомлялося, що локдаун в Україні планують ввести з 8-го по 24-е січня.
Радник глави ОП Михайло Подоляк не підтвердив, але і не спростував цю інформацію, уточнивши що зараз в ОП вивчають статистику.
"Найближчими днями буде прийнято остаточне рішення. Після всіх за і проти", - заявив Подоляк.
Крім того, прес-секретар головного санітарного лікаря Віктора Ляшка повідомила "Стране", що завтра, 6 січня, на засіданні Кабміну розглядатимуть зміни до постанови уряду про введення локдауна з 8 по 24 січня.
"За результатами засідання Кабміну стане зрозуміло, чи буде додатково вноситися питання про перенесення локдауна або його зміну", - заявила прес-секретар.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.
На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.
Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.
Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.
Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.
Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram