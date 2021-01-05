За інформацією ЗМІ, уряд також може скоротити тривалість локдауну або пом'якшити його умови.

Українська влада розглядає можливість перенести дати локдауну, скоротити його тривалість або пом'якшити умови.

Про це виданню "Страна" повідомило джерело в офісі президента.

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Раніше повідомлялося, що локдаун в Україні планують ввести з 8-го по 24-е січня.

Радник глави ОП Михайло Подоляк не підтвердив, але і не спростував цю інформацію, уточнивши що зараз в ОП вивчають статистику.

"Найближчими днями буде прийнято остаточне рішення. Після всіх за і проти", - заявив Подоляк.

Крім того, прес-секретар головного санітарного лікаря Віктора Ляшка повідомила "Стране", що завтра, 6 січня, на засіданні Кабміну розглядатимуть зміни до постанови уряду про введення локдауна з 8 по 24 січня.

"За результатами засідання Кабміну стане зрозуміло, чи буде додатково вноситися питання про перенесення локдауна або його зміну", - заявила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.

Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.

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Автор: УНІАН