За словами міністра, для вирішення цієї проблеми створено робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо "постковідної" реабілітації.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що просто вилікувати людину від COVID-19 вже недостатньо, необхідна "постковідна" реабілітація від ускладнень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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"Просто вилікувати людину від COVID-19 вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних "постковідних" ускладнень", - зазначив він.

За словами міністра, була організована робоча група з напрацювання пакету ініціатив щодо "постковідної" реабілітації, в тому числі, і в рамках пакетної допомоги від Національної служби здоров’я, тобто НСЗУ в рамках своєї оплати медичної допомоги буде сплачувати і за "постковідну" реабілітацію.

"Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, ураження центральної нервової системи, психологічна реабілітація – наше завдання протягом цього року", - наголосив Степанов.

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Автор: Костянтин Гончаров