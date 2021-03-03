За його словами, зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди «трохи розслабилися» після послаблень карантинних обмежень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що в Україні починається нова хвиля захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Судячи з того, що у нас йде ріст (захворюваності на COVID-19 – УНІАН) кожного дня. Сьогодні - це більше 7 тис. захворівших на COVID-19 за останню добу. Я не бачу різниці, який це саме штам. У нас був маленький локдаун для COVID-19, коли у нас було по 2-5 тис. На сьогоднішній день все, на жаль, зростає. Я так думаю, що ми виходимо на чергову хвилю захворюваності на COVID-19», - заявив Радуцький.

За його словами, це спостерігається також і в Європі, і в США. «Єдине, що на сьогоднішній день може це зупинити - це поява колективного імунітету. Вакцинація - це найдієвіший спосіб для появи колективного імунітету, але у нас має бути прищеплено не менше 60% населення країни», - наголосив він.

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«На жаль, ми трошки розслабилися, я це бачу по залу Верховної Ради, навіть народні депутати забувають надягнути маску, забувають дотримуватись соціальної дистанції - я думаю, що два-три тижні після зимового посиленого карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися… почали більше нехтувати карантинними заходами і маємо зростання», - додав Радуцький.

Також він зазначив, що зростання кількості хворих може бути пов'язано з мутаціями коронавірусу.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за минулу добу зафіксовано 7 тис. 235 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

З початку пандемії в Україні лабораторно підтверджено коронавірус у 1 млн 364 тис. 705 осіб, одужали - 1 млн 182 тис. 036. Крім того, зафіксовано 26 тис. 397 летальних випадків.

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Автор: Костянтин Гончаров