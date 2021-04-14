У НАНУ зауважили, що зниження кількості інфікувань відбувається в більш ніж половині областей України.

В Україні пройдено пік нових виявлень COVID-19 за день, проте за летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження смертей можна очікувати наступного тижня.

Про це йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні за 7–13 квітня робочої групи Національної академії наук України.

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"За тиждень 7.04–13.04.2021 р. в Україні було пройдено пік кількості нових виявлень за день. Хоча дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - йдеться в доповіді. У НАНУ зауважили, що зниження кількості нових виявлень відбувається в більш ніж половині областей України.

Вказується, що за летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження кількості смертей можна очікувати наступного тижня.

За кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період. Кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватись, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає.

Науковці зазначили, що поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні.

Позитивність зразків тестів протягом останнього тижня знизилася з 33,3% до 32,4% на тлі зменшення обсягів тестування, що є ще одним індикатором позитивної динаміки.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко