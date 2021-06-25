У країнах Європи, в яких дуже швидко поширюється коронавірус, кількість захворівших зростає в чотири рази на місяць.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко прогнозує, що в Україні, у разі початку спалаху захворюваності на COVID-19 через поширення штаму «Дельта», система охорони здоров’я в нинішньому стані зможе місяць-півтора витримувати навантаження.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

За словами Ганиченка, в Європі є лише три країни, в яких сильно зростає захворюваність на COVID-19 - Велика Британія, Португалія та РФ, більше 90% всіх нових випадків – це варіант «Дельта». Там кількість захворівших зростає в чотири рази за місяць.

Якщо дивитись на "індійський" варіант, то у випадку його швидкого розповсюдження важливо розуміти, скільки в України є часу на реагування, додав Ганиченко. Зокрема, мова йде про підвищення темпів вакцинації та здійснення інших противоепідеміологічних заходів.

«Зараз у нас добова госпіталізація менше 500 пацієнтів з COVID-19 на добу. До весняної хвилі у нас було 2 тисячі, тобто зараз в чотири рази менше. Якщо зараз піде зростання – це не буде страшне навантаження на систему охорону здоров’я в швидкий час. Найближчий місяць-півтора система охорони здоров’я повинна витримати», - прогнозує він.

Водночас, за даними Київської школи економіки, найближчі два-три тижні в Україні ще буде продовжуватись спадання захворюваності на COVID-19.

Довідка УНІАН

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

Читайте такожУ Тернополі "візовий центр" майже рік продавав фальшиві довідки про ПЛР-тести (фото)23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам «Дельта» домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

Раніше Юрій Ганіченко заявляв, що штам "Дельта" не обов'язково стане домінуючим вірусом в Україні. Експерт вважає, що поведінка штамів в окремих країнах не завжди підпорядковується загальній тенденції.

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Переклад: Костянтин Гончаров