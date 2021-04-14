На сьогодні в Україні до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 вже записались майже 450 тисяч людей.

В Україні розпочали вакцинацію від коронавірусу маломобільних груп населення та їхніх опікунів китайською вакциною "Коронавак". Вакцинація триває ще повільніше, аніж індійським "CoviShield".

Одна мобільна бригада - це лікар та дві медсестри за робочий день може об'їхати не більше 7 пацієнтів. Бо за кожним вакцинованим вдома мають спостерігати впродовж півгодини, аби не пропустити алергічну реакцію.

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Разом з тим, на вакцинацію від COVID-19 найбільша кількість громадян записалися в лист очікування з Києва - 137 тис. 891 особа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Він відзначив, що кампанія з вакцинації від COVID-19 в Україні триває.

“З 1 березня люди, які хочуть вакцинуватись, можуть записатись до листа вакцинації. З урахуванням етапності проведення національної кампанії людям зі списку буде запропоновано записатись до пункту щеплення на конкретну дату та час. Те, що людина не записалась до листа очікування, не є обмеженням для проведення вакцинації в майбутньому”, - заявив він.

“Станом на 23:00 13 квітня до листа очікування на вакцинацію записалося 449 тис. 960 людей”, - додав Кучер.

За його словами, найбільше записуються громадяни від 21 до 39 років, найменше - категорія громадян старших 80 років.

"Найбільша кількість громадян записалися в лист очікування з Києва - 137 тис. 891 особа", - зауважив Кучер.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні для застосування зареєстровано вакцини Pfizer/ BioNTech, CoviShield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації препаратом CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

13 квітня розпочалися щеплення вакциною CoronaVac.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 403 тис. 553 людини. За добу проти COVID-19 щеплено 15 тис. 152 людини.

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Автор: Костянтин Гончаров