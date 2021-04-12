В Україні середнє навантаження на лікарів, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, з лютого по березень збільшилось вдвічі - з 15 в до 31 пацієнта на одну команду.
Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров’я у Facebook за результатами брифінгу.
“Загалом протягом квітня 2020 року-березня 2021 року стаціонарну допомогу у лікарнях отримали майже 435 тис. пацієнтів з коронавірусом, з яких майже 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії”, - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що у березні хворим надавали стаціонарну медичну допомогу 3 250 команд. Середнє навантаження на них за місяць збільшилось вдвічі - з 15 пацієнтів до 31 на одну команду.
“Якщо говорити по закладах, то з найвищим навантаженням працювали медичні команди: Одеської міської лікарні №5 - 125 пацієнтів; Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування - 107 пацієнтів; Криворізької інфекційної лікарні №1, Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об’єднання "ФТИЗІАТРІЯ", Одеської міської клінічної інфекційної лікарні - по 101 пацієнту на команду”, - зауважили у НСЗУ.
Коронавірус в Україні: що відомо
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