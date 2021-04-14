За добу в Україні виявили 14 553 нових випадки COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Одеській областях.

В Україні вчора, 13 квітня, виявили 14 553 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. Також 12 384 пацієнтів одужали, а 467 — померли від ускладнень захворювання. До лікарень потрапили 5 063 людини з підозрою чи діагнозом COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Читайте такожВООЗ: захворюваність на COVID зростає попри вакцинацію

Добовий показник захворюваності залишається на високому рівні.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 887 338 випадків COVID-19, з них 1 442 618 людини одужали та 38 225 — померли від ускладнень.

За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії за добу зробили 134 342 тести на коронавірус: методом ПЛР — 54 353, методом ІФА — 22 539. Також зробили 57 450 експрес-тестів на антиген до вірусу. За весь час в Україні здійснили понад 8,7 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

З 24 лютого в Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. З того часу щеплення зробили 403 553 людині.

За минулу добу, 13 квітня, щеплення отримали 15 152 людей. Найбільше вакцинованих у м. Київ (1970), Львівській (2670) та Дніпропетровській (1710) областях. Разом з тим у Київській та Черкаській областях не зробили жодного щеплення.

Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко