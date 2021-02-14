Станом на ранок 14 лютого в Україні зафіксовано 1271143 випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби виявлено 3094 нових випадків.
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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його даними, протягом доби 45 хворих з коронавірусом померли. 1917 осіб госпіталізовано, 2002 – одужали.
За добу здійснено 19 211 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).
Від початку епідемії від коронавірусу в Україні одужали 1114301 людей. Загальна кількість летальних випадків – 24330.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
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