Жертвами епідемії в Україні на сьогодні стали понад 24 тисячі людей.

Станом на ранок 14 лютого в Україні зафіксовано 1271143 випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби виявлено 3094 нових випадків.

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Про це у Facebook повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його даними, протягом доби 45 хворих з коронавірусом померли. 1917 осіб госпіталізовано, 2002 – одужали.

За добу здійснено 19 211 тестувань (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).

Від початку епідемії від коронавірусу в Україні одужали 1114301 людей. Загальна кількість летальних випадків – 24330.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

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Автор: Дмитро Захаров