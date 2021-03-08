Протягом минулої доби, 7 березня, в Україні виявлено 5 572 нових випадків коронавірусної хвороби. 2 136 хворих госпіталізовано, 106 пацієнтів померли. Водночас 1 734 людини одужали.
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Про це повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. За його словами, протягом доби здійснено 23 227 тестувань на коронавірус.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 406 800 людей. 1 198 254 хворих одужали. 27 128 випадків виявились летальними.
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