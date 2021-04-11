За добу померли 235 людей, 5 034 хворих одужали.

Протягом минулої доби, 10 квітня, в Україні виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби. 4 694 особи госпіталізовані.

Читайте такожМОЗ планує відкрити у великих містах центри вакцинації від коронавірусу

Про це у ранковому зведенні повідомляє у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов. За його даними, серед нових хворих - 524 дитини та 181 медпрацівник.

За добу померли 235 людей, 5 034 хворих одужали.

Протягом доби проведено 72 551 тестування. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

За весь період пандемії в Україні виявлено 1 853 249 випадків COVID-19, серед них 37 014 - летальні. 1 410 860 людей одужали.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров