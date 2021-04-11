Протягом минулої доби, 10 квітня, в Україні виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби. 4 694 особи госпіталізовані.
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Про це у ранковому зведенні повідомляє у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов. За його даними, серед нових хворих - 524 дитини та 181 медпрацівник.
За добу померли 235 людей, 5 034 хворих одужали.
Протягом доби проведено 72 551 тестування. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
За весь період пандемії в Україні виявлено 1 853 249 випадків COVID-19, серед них 37 014 - летальні. 1 410 860 людей одужали.
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