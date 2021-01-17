За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві, Київській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Протягом минулої доби, 16 січня, в Україні зафіксовано 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 116 хворих померли.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, серед нових хворих - 177 дітей та 236 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2131 людину. Водночас одужало 8 777 осіб.

За добу в Україні здійснено 27 975 тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 160 682 особи, 865 960 хворих одужали. Жертвами епідемії стали 20 802 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

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Автор: Дмитро Захаров