Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Полтавській областях.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8940 осіб, серед них 414 дітей та 251 медпрацівник. Зафіксовано 367 летальних випадків, 12 075 пацієнтів одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапили 2 042 людей.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте також"Випробування на міцність": у МОЗ попереджають про новий штам коронавірусу

Кількість тих, хто одужав, перевищила число хворих вперше з 13 квітня.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Від початку пандемії в нас виявили 1 961 956 випадків COVID-19, з них 1 499 752 людей одужали та 40 367 — померли від ускладнень.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 19 квітня зробили 77 678 тести на коронавірус: методом ПЛР — 37 557, методом ІФА — 16 815. Також зробили 23 306 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели майже 9 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Ві учора щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Лідером по вакцинації в Україні є Львівська область – 1 770 щеплень за добу.

Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

За дами Worldometers, Україна опинилася на 19 місці у світі – між Чилі та Пакистаном. Серед країн Європи Україна – на 8 місці за цим показником.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко