За добу в Україні провели менш як 20 тисяч тестувань.

Станом на ранок 31 січня в Україні зафіксовано 1219455 випадків коронавірусної інфекції. Серед них - 22 707 летальних випадків.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його даними, протягом минулої доби в країні зафіксовано 3177 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників.

За добу госпіталізовано 1960 людей, 79 хворих померли. 4126 пацієнтів одужали. Всього за добу здійснено 19 059 тестувань. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Всього за період пандемії в Україні від коронавірусу одужали 1018784 людини.

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Автор: Дмитро Захаров